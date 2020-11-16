"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعداد الإصابة بكورونا في أوروبا وأمريكا
جنيف - (أ ش أ):
أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض البلاد، خاصة في أوروبا وأمريكا.
وقال أدهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم لاثنين، وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - إنه " في حين تبدو أخبار نتائج اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد مشجعة، إلا أننا نشعر بقلق شديد تجاه تصاعد أعداد الإصابة بالفيروس خاصة في أوروبا أمريكا".
وأضاف "هذا الفيروس الخطير يمكنه أن يهاجم كل أنظمة جسم الإنسان .. الدول التي تتراخى في استجابتها تلعب بالنار .. لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل"، مشددا على ضرورة أن تتخذ دول العالم إجراءات سريعة وحاسمة.
وأشار إلى أن المنظمة لديها 150 طاقما طبيا يقدم الدعم لدول العالم في استجابتها الطارئة للفيروس.
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