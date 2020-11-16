مفوضية اللاجئين: ساعدنا المئات على العودة إلى ديارهم في أفريقيا الوسطى

جنيف -أ ش أ

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أنها ساعدت مئات اللاجئين على العودة إلى ديارهم في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تم نقلهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية في خطوة هي الأولى منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود بين البلدين لوقف انتشار الفيروس، بما أدى إلى تعليق عمليات الإعادة الطوعية منذ شهر مارس الماضي.

وأعربت المفوضية - في تقرير أصدرته بجنيف، اليوم الاثنين- عن أملها في أن تستمر عمليات الإعادة الطوعية بعد أن تم رفع إغلاق الحدود.. مشيرة إلى أن حوالي 474 لاجئا غادروا من مخيمات اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في قافلتين من 20 مركبة منذ 10 نوفمبر الجاري، وواصلوا الرحلة بالقارب في نهر أوبانجى حتى الوصول إلى بتجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

ولفتت إلى أن عمليات الإعادة الطوعية كانت قد بدأت في نوفمبر من العام الماضي، منوهة بأنه مع التحسينات التدريجية للوضع الأمني في مناطق بانجى وغيرها في جمهورية أفريقيا الوسطى فقد قام أكثر من 15 ألف لاجئ حتى الآن بالكونغو الديمقراطية بالتسجيل للعودة الطوعية إلى بلادهم.

جدير بالذكر أن أكثر من 600 ألف لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة الأخرى.