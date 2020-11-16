بايدن يحتفي بالإعلان عن تطوير المرحلة الثالثة من لقاح موديرنا

واشنطن - أ ش أ

احتفى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإعلان عن تطوير لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 94.5%.

وقال بايدن - في تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين: "أخبار اليوم عن وجود لقاح ثان هو بمثابة سبب آخر للشعور بالتفاؤل .. ما أثبت صحته باللقاح الأول ظل صحيحًا مع اللقاح الثاني: لا زلنا على بعد أشهر .. وحتى أن يأتي الموعد المحدد، الأمريكيون يحتاجون إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية حتى يتم السيطرة على الفيروس".

وأضاف: "أهنئ السيدات والرجال العظماء اللذين تمكنوا من إنتاج هذا الاختراق وجعلونا نخطو خطوة أقرب إلى هزيمة هذا الفيروس.. إنني ممتن أيضًا لكافة العاملين في الخطوط الأمامية اللذين لا يزالوا يواجهون الفيروس على مدار الساعة".

يُذكر أن شركة "فايزر" كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن الوصول للقاح أثبتت فاعليته بنسبة تصل إلى أكثر من 90%.