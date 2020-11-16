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رئيس بيلاروسيا يعلن إمكانية نقل 70-80% من صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان

03:59 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس بيلاروسيا يعلن إمكانية نقل 70-80% من صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان

ألكسندر لوكاشينكو

مينسك- (أ ش أ):

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن 70-80% من صلاحيات رئيس الدولة قد تُنقل إلى البرلمان والحكومة.

وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال اجتماع لمناقشة مسألة تطوير إجراءات تحصيل رسوم الطرق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا".

وقال الرئيس البيلاروسي إن المواطنين في البلاد يريدون تغييرات، تركز على الرئيس وسلطاته، موضحا أن المخرج من هذا الوضع هو تعديل الدستور.

وتابع مقترحا آلية عمل جديدة "لقد اتفقنا مؤخرًا مع قادة البرلمان على أن 70-80% من صلاحيات الرئيس ستنقل إلى البرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى، ولا نحتاج لمخالفة الدستور"، وأوضح أن الحكومة والبرلمان سيكون عليهما اتخاذ القرار بشأن جميع المسائل محل النظر، حيث ستضع الحكومة مشاريع قوانين ويناقشها البرلمان ويعتمدها ثم يقدمها إلى الرئيس للتوقيع عليها.

وتشهد بيلاروسيا موجة احتجاجات ضخمة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الماضي وأسفرت عن إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة، حيث أكدت الجهات القائمة على الانتخابات فوزه بأكثر من 80% من الأصوات، فيما تؤكد المعارضة فوز منافسته سفيتلانا تسيخانوفسكايا بالانتخابات، وأعلن ممثلو المعارضة لاحقا عن إنشاء "مجلس تنسيقي" لتداول السلطة.

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ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا البرلمان البيلاروسي

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