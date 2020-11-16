أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس النمسا: الوضع في المستشفيات حرج للغاية ولا بديل عن الإغلاق العام

03:47 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس النمسا: الوضع في المستشفيات حرج للغاية ولا بديل عن الإغلاق العام

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

فيينا- (أ ش أ):

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أن الوضع في المستشفيات حرج ومتوتر للغاية ولكن الأطباء أخبروه بأنه لا يزال من الممكن التحكم في جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذا تعاون الجميع معا وقاموا بجميع الالتزامات المطلوبة.

وقال الرئيس النمساوي ،فى تصريحات له اليوم الاثنين – بمناسبة بدء الاغلاق العام فى البلاد غدا /الثلاثاء/، إنه لسوء الحظ أصبح الإغلاق الصارم ضروريًا الآن لاحتواء الوباء ، مشيرا الى أنه لا أحد في البلاد يريد هذا الإغلاق .

وأضاف الرئيس فان دير بيلين أنه يتعين علينا فورا تقليل الاتصالات الاجتماعية والعائلية بشكل كبير مرة أخرى ، موضحا أن هذا الاجراء ضرورة حتى لا يضطر الاطباء إلى اختيار من الذي يحصل على سرير فى العناية المركزة ومن لا يحصل ؟ ومن لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة ومن لا ؟.

وناشد الرئيس المواطنين إظهار التضامن والالتزام بجميع التدابير الوقائية اللازمة ، مضيفا أنه يجب أن نعمل معا حتى نتجاوز هذه الأزمة الصحية جيدًا.

واعرب الرئيس النمساوي عن شكره لجميع الأطباء وممرضات العناية المركزة وجميع العاملين بالمستشفيات الذين يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح يومًا بعد يوم بتضامن كبير وبأقصى قدر من الالتزام وفى ظل عبء عمل مرتفع للغاية.

وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس، قد صرح أمس الأحد بأنه ستجرى اختبارات صحية جماعية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لكل المواطنين، عقب انتهاء فترة الإغلاق العام في البلاد، والتي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
الكسندر فان دير بيلين الرئيس النمساوي النمسا فيينا

الخبر التالى:

رئيس بيلاروسيا يعلن إمكانية نقل 70-80% من صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر: نتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا