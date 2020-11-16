رئيس مولدوفا الحالي يهنئ الرئيسة المنتخبة المؤيدة للاتحاد الأوروبي

موسكو- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام اليوم الاثنين أن رئيس مولدوفا الحالي الموالي لروسيا إيجور دودون هنأ الرئيسة المنتخبة الموالية للاتحاد الأوروبي مايا ساندو بفوزها في الانتخابات، وذلك عقب فرز جميع الأصوات تقريبا.

وقال دودون في خطاب نشرته وكالة أنباء مولدوفا " أقدم لها التهنئة كإجراء احترازي".

وقال دودون، الذي شغل منصب الرئيس لفترة واحدة مدتها أربعة أعوام، إنه سوف يطعن على نتيجة الانتخابات، ولكن طالب أنصاره بعدم الاحتجاج بالنزول للشوارع.

وأضاف" أطالبكم بالهدوء. بالتأكيد لا لزعزعة الاستقرار أو الاحتجاج".

وتعد ساندو أول سيدة تترأس مولدوفا، الجمهورية السوفينية السابقة في أوروبا الشرقية الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا.

وحصلت ساندو على 57% من الأصوات في جولة الاعادة التي أجريت أمس الأحد، في حين حصل دودون على 42% من الأصوات، بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، وفقا لوسائل الاعلام، التي نقلت عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالما كانت مولدوفا منقسمة بين الطموحات لمزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي والولاء لروسيا.

وكان دودون،45 عاما، قد تغلب على ساندو في جولة إعادة الانتخابات عام 2016. وبصفته رئيس، طلب من روسيا تقديم الدعم في الوقت الذي كانت فيه مولدوفا، أحد أفقر الدول في أوروبا، على شفا الانهيار الاقتصادي.

وشغلت ساندو، 48 عاما، منصب رئيس الوزراء لعدة أشهر أثناء رئاسة دودون قبل أن يتم الاطاحة بها في تصويت بحجب الثقة. وقد اقترحت التقارب مع الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر كسبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية.