السعودية تسجل 301 إصابة جديدة بكورونا
الرياض- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات 353 ألفا و556 حالة؛ من بينها 7 آلاف و212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 823 حالة في وضع حرج.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 364 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 340 ألفا و668 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و676 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 53 ألفا و147 فحصا مخبريا جديدا.
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