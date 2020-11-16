السعودية تسجل 301 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات 353 ألفا و556 حالة؛ من بينها 7 آلاف و212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 823 حالة في وضع حرج.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم تسجيل 364 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 340 ألفا و668 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و676 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 53 ألفا و147 فحصا مخبريا جديدا.