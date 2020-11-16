أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

يُحفظ 30 يومًا في ثلاجة منزلك.. موديرنا: لقاحنا فعال ضد كورونا بنسبة 94.5%

03:02 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
يُحفظ 30 يومًا في ثلاجة منزلك.. موديرنا: لقاحنا فعال ضد كورونا بنسبة 94.5%

لقاح كورونا

(وكالات):

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن اللقاح الذي طورته أظهر فعالية بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا، وذلك وفقًا للنتائج المؤقتة.

تم إنتاج اللقاح من قبل موديرنا، بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأمريكية، وثبت أيضًا أن اللقاح يستمر لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجات المنزلية وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

كما أنه يظل ثابتًا عند -20 درجة مئوية، وهو ما يعادل معظم الثلاجات المنزلية أو الطبية، لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما يمكن تخزينه ونقله بسهولة أكبر من لقاح بايونتك فايزر، والذي تم الإعلان الأسبوع الماضي أنه فعال بنسبة 90٪ في حماية الناس من فيروس كورونا، بحسب ما نقلته "العربية".

بعد أخبار الأسبوع الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم تكافح للتعامل مع التحدي اللوجستي المتمثل في نشر لقاح فايزر، المطلوب تخزينه في درجات حرارة أقل بكثير.

يستخدم لقاحا فايزر وموديرنا تقنية تُعرف باسم mRNA، والتي تُدخل في الجسم تسلسلا يحتوي على تعليمات وراثية لخلايا الشخص المُلقح لإنتاج المضادات وتوليد استجابة مناعية.

لقاح كورونا فيروس كورونا شركة موديرنا

الخبر التالى:

مستوطنون إسرائيليون يعترضون زيارة وفد أوروبي لمنطقة في القدس الشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر: نتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا