يُحفظ 30 يومًا في ثلاجة منزلك.. موديرنا: لقاحنا فعال ضد كورونا بنسبة 94.5%

(وكالات):

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن اللقاح الذي طورته أظهر فعالية بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا، وذلك وفقًا للنتائج المؤقتة.

تم إنتاج اللقاح من قبل موديرنا، بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأمريكية، وثبت أيضًا أن اللقاح يستمر لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجات المنزلية وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

كما أنه يظل ثابتًا عند -20 درجة مئوية، وهو ما يعادل معظم الثلاجات المنزلية أو الطبية، لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما يمكن تخزينه ونقله بسهولة أكبر من لقاح بايونتك فايزر، والذي تم الإعلان الأسبوع الماضي أنه فعال بنسبة 90٪ في حماية الناس من فيروس كورونا، بحسب ما نقلته "العربية".

بعد أخبار الأسبوع الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم تكافح للتعامل مع التحدي اللوجستي المتمثل في نشر لقاح فايزر، المطلوب تخزينه في درجات حرارة أقل بكثير.

يستخدم لقاحا فايزر وموديرنا تقنية تُعرف باسم mRNA، والتي تُدخل في الجسم تسلسلا يحتوي على تعليمات وراثية لخلايا الشخص المُلقح لإنتاج المضادات وتوليد استجابة مناعية.