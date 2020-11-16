رئيس وزراء بريطانيا يعزل نفسه بعد مخالطة لنائب مصاب بكورونا

لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه عزل نفسه في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد مخالطته لنائب برلماني ثبتت إصابته فيما بعد بفيروس كورونا المستجد.

وكتب جونسون، الذي دخل العناية المركزة في أبريل الماضي بعد تطور إصابته بكوفيد-19، عبر تويتر: "ليس لدي أعراض، لكني أتبع القواعد وسوف أعمل من رقم 10 (مقر الإقامة الرسمي) حيث أواصل قيادة مواجهة الحكومة للجائحة".

وفي مقطع فيديو على تويتر اليوم الاثنين، أيد جونسون تطبيق نظام الاختبار والتعقب "Test and Trace" الوطني الذي قام بتنبيهه إلى مخالطته لحالة إيجابية. وقال إنه يشعر بأنه بصحة جيدة للغاية .

وأفادت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" للأنباء بأن رئيس الوزراء ، 56 عاما، أمضى 35 دقيقة يوم الخميس مع النائب البرلماني المحافظ لي أندرسون، الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم السبت.

ولم يكن أي من الرجلين يرتدي كمامة، وتفصلهما مسافة متر واحد فقط في صورة للاجتماع نشرها أندرسون على فيسبوك.

وفي الفيديو اليوم الاثنين، قال جونسون إنه يأمل أن يتوفر لقاح "لمن هم في حاجة إليه حقا" قبل عيد الميلاد (كريسماس).

وتأتي هذه الأنباء في وقت صعب بالنسبة لجونسون، الذي شهد مكتبه رحيل اثنين من كبار مساعديه الأسبوع الماضي وسط صراعات فئوية.

كما إنه منخرط في محاولات أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية المرحلة الانتقالية لبريكست في ديسمبر، فضلا عن التعامل مع استجابة بريطانيا لفيروس كورونا التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق.

وتخضع إنجلترا حاليا للإغلاق الذي من المقرر أن ينتهي في 2 ديسمبر المقبل، لكن البلاد لا تزال تكافح لاحتواء الفيروس.

وأكدت الحكومة إصابة 24962 حالة جديدة في أنحاء بريطانيا صباح الأحد علاوة على 168 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد خلال الوباء إلى 51934 حالة.