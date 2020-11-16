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اشتية: إسرائيل تسابق الزمن لتصعيد مشروعها الاستيطاني قبل مغادرة ترامب

01:02 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
اشتية: إسرائيل تسابق الزمن لتصعيد مشروعها الاستيطاني قبل مغادرة ترامب

محمد اشتية

رام الله- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن إسرائيل تسابق الزمن لتصعيد مشروعها الاستيطاني باستغلال ما تبقي من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذر اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، من "التطورات الخطيرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ضمن خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض".

ووصف عزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنة إسرائيلية في رام الله ضمن زيارته الرسمية إلى إسرائيل هذا الأسبوع بأنها "إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن زيارة بومبيو "لن تعطي أي شرعية للمستعمرات الإسرائيلية، وندعو العالم أمام هذه الزيارة إلى أن يخطو خطوة إضافية نحو مقاطعة كاملة لبضائع المستعمرات".

وأضاف :"ننظر إلى التقارير الإعلامية عن زيارة بعض المستوطنين لبعض الدول العربية، بحثا عن أسواق واستثمارات، بعين الخطورة، ونطالب جامعة الدول العربية بمتابعة هذا الأمر والقيام بما يلزم ضده".

محمد اشتية إسرائيل الاستيطان الاسرائيلي

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