المالكي عن وفاة وزير الخارجية السوري: خسارة كبيرة للعرب والمسلمين

(وكالات):

تقدم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة من الجمهورية العربية السورية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري الدبلوماسي المخضرم وليد المعلم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأكد الوزير المالكي على ان رحيل الوزير المعلم خسارة كبيرة للأمتين العربية والاسلامية، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الوزير وليد المعلم. مشيدا بخبرته ومسيرته الدبلوماسية الواسعة، وبمواقفه الوطنية والقومية المشرفة في ساحات العمل السياسي والدبلوماسي كافة، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب السوري الشقيق وذويه جميل الصبر والسلوان.