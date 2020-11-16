ليبيا تسجل 722 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

طرابلس- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 600 حالة للشفاء، فضلا عن تسجيل 8 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفعت إلى 74 ألفا و324 حالة، وتعافى 44 ألفا و733 مصابا، في حين توفي 1025 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.