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وزير خارجية الكويت: ندعم موقف مصر في قضية سد النهضة

12:07 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
وزير خارجية الكويت: ندعم موقف مصر في قضية سد النهضة

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المح

الكويت- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، من خلال تصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، حول مساندة مصر في قضية سد النهضة:

"إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط".

وعما إذا كان سيتم التطرق إلى الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي- الكويتي الرابع، والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في واشنطن، أكد وزير الخارجية الكويتي أن الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة، تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وردا على سؤال حول موعد عقد القمة الخليجية القادمة، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر،: "لم يتم تحديد موعد لها إلى الآن".

هذا المحتوى من

Asha
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سد النهضة وزير خارجية الكويت

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