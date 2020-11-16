أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

لأول مرة منذ 1990.. اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

10:14 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
لأول مرة منذ 1990.. اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

اليابان

طوكيو- (أ ش أ):

يدرس البلاط الإمبراطوري الياباني تعليق مراسم الاحتفال برأس السنة الجديدة المقررة يوم الثاني من يناير المقبل للإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري، بسبب مخاوف متزايدة بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنه مصدر في وكالة البلاط الإمبراطوري.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الاثنين أنه في حال اتخاذ البلاط الإمبراطوري هذا القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها مراسم احتفال رأس السنة الجديدة منذ عام 1990 عندما كانت البلاد في حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 1700 حالة في الأيام الأخيرة.

كما ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري خطاب عيد ميلاد الإمبراطور قبل أيام من موعده المقرر بسبب القلق من أن يؤدي الاحتفال العام إلى ارتفاع في الإصابات، لأنه سيجذب حشودا كبيرة إلى أماكن مغلقة.

هذا المحتوى من

اليابان مراسم الاحتفال برأس السنة إلغاء احتفال الإمبراطور ناروهيتو

الخبر التالى:

أوباما: انتخابات واحدة لن توقف "اضمحلال الحقيقة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أسئلة القصة بامتحانات الثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا