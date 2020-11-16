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إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

10:13 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف

موسكو- (أ ش أ):

ذكرت وزارة النقل الروسية، أن وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل وزارة النقل الروسية للصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، "إن اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف، أظهر نتيجة إيجابية، وسيتعين عليه العزل الذاتي، وسيقوم بمهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية، ألكسندر نيرادكو".

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