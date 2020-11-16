إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا
موسكو- (أ ش أ):
ذكرت وزارة النقل الروسية، أن وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وقال ممثل وزارة النقل الروسية للصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، "إن اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف، أظهر نتيجة إيجابية، وسيتعين عليه العزل الذاتي، وسيقوم بمهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية، ألكسندر نيرادكو".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:لأول مرة منذ 1990.. اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110767
عدد المصابين
-
101046
عدد المتعافين
-
6453
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54780650
عدد المصابين
-
38110316
عدد المتعافين
-
1323841
عدد الوفيات
إعلان