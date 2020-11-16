جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 803آلاف حالة والوفيات 12573

فرانكفورت/برلين- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 802 ألف و946 حالة، استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء (بلومبرج).

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 12 ألفا و573 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 505 آلاف و714 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه مضى قرابة 42 أسبوعا على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و824 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو 6100 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 13 ألفا و363 إصابة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و542 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 801 ألف و327 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و547 حالة، بزيادة قدرها 62 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 515 ألفا و200 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 03ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.