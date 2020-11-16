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المبعوثة الأممية: الأطراف الليبية تلتقي مجددا خلال أسبوع لاستكمال المفاوضات بشأن الانتخابات

02:06 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
المبعوثة الأممية: الأطراف الليبية تلتقي مجددا خلال أسبوع لاستكمال المفاوضات بشأن الانتخابات

ستيفاني وليامز

تونس - (د ب أ):
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ليل الأحد، عن تنظيم لقاء افتراضي بين الفرقاء الليبيين خلال أسبوع لمناقشة الجوانب القانونية للانتخابات.

وقالت وليامز في ختام ملتقى الحوار الليبي في تونس، إنه تم الاتفاق بين المشاركين في الحوار على تكوين لجنة قانونية ستنظر في الجوانب الدستورية للانتخابات قبل موعد اللقاء بعد أسبوع.

وستنظر اللجنة أيضا في آلية اختيار المناصب.

وقالت المبعوثة الأممية "المسألة سيادية وتعود لليبيين وحدهم"، مضيفة "الكل مع تغيير المشهد السياسي في كامل أنحاء البلاد".

وبدأت أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين الاثنين الماضي في منتجع قمرت السياحي بضواحي العاصمة التونسية عبر وساطة الأمم المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع في هذا البلد والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.

وتم الاتفاق مبدئيا على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات وطنية.

وقالت وليامز إن الملتقى توصل إلى تحقيق توافقات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب.

ستيفاني وليامز الأمم المتحدة ليبيا الأنتخابات الوطنية

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