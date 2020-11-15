وزير المالية البريطاني: لا أطمح في تولي رئاسة الوزراء خلفًا لجونسو
لندن - (أ ش أ):
قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه لا يطمح في أن يصبح رئيسًا للوزراء في بلاده، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده في منصبه الحالي.
وبسؤاله عما إذا كان قد وضع نصب عينيه أن يحل محل رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، قال سوناك (البالغ من العمر 40 عامًا) في مقابلة مع موقع "لاد بايبل": "بالتأكيد لا".
وردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، قال سوناك: "ربما يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنني لست أول وزير مالية غير أبيض، كان ساج (في إشارة إلى ساج جاويد) قد شغل المنصب قبلي، وكان لديه هذا الشرف قبلي".
وأضاف سوناك: "أعتقد أن هذا يقول الكثير عن بلدنا بصراحة تامة، إنه بلد متسامح بشكل لا يصدق، حيث تم الترحيب بأشخاص مثل عائلتي بحرارة، وقد تم الترحيب بحرارة بعائلة ساج، وتم دمجهما في المجتمع".
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