بايدن وهاريس يدليان بتصريحات غدا حول التعافي الاقتصادي

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، الإدلاء بتصريحات غدا الاثنين، الساعة 0145 مساء بتوقيت نيويورك، بشأن التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن هذه التصريحات ستتناول خططهما للتعافي الاقتصادي والنمو على المدى البعيد بعد جائحة فيروس كورونا.

وكان بايدن قد تحدث عن الحاجة لرؤية محفزات للإنفاق لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون وسط تداعيات الجائحة.

ومن المتوقع أن تعتمد الخطة الاقتصادية لإدارة بايدن على مقترحات "إعادة البناء بشكل أفضل" المقدمة خلال الحملة. ويتضمن اقتراح الحملة تخصيص 2 تريليون دولار للإنفاق على الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

والهدف هو توفير الملايين من فرص العمل لبناء توربينات الرياح والمركبات الكهربائية اللازمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تؤدي إلى تغير المناخ.