إسرائيل تواصل خطط بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية

تل أبيب - (د ب أ):

واصلت إسرائيل اليوم الأحد في خطط لبناء وحدات استيطانية للإسرائيليين في منطقة شديدة الحساسية في القدس الشرقية، قبل أيام من زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس"، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم.

وانتقد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المناقصة وأكد أنها محاولة "لقتل حل الدولتين المدعوم دوليا".

وأكدت منظمة "السلام الآن" أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.

وأكد بريان ريفز، من منظمة "السلام الآن"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هذه الخطوة تفكك المنطقة الحضرية الفلسطينية الأبرز، في إشارة إلى القدس الشرقية، وإلى مدن بيت لحم الفلسطينية إلى الجنوب ورام الله إلى الشمال.

وأوضح أن جفعات همتوس "تمثل خطا أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي تماما كما هو مشروع /إي 1 /(الاستيطاني)".

وبينما يحد "إي 1" القدس الشرقية من ناحية الشرق، تحد جفعات همتوس القدس من ناحية الجنوب. ويقول المعارضون إن البناء الإسرائيلي في "إي 1" سيؤدي إلى تقسيم شمال الضفة الغربية وجنوبها إلى قسمين، كما أن البناء الإسرائيلي في جفعات همتوس سيعزل بيت لحم.

وتم نشر المناقصة للمرة الأولى في شباط/فبراير، ولكن منذ ذلك الحين تمت إضافة 180 وحدة ليصبح المجموع 1257 وحدة. وسيكون اليوم الأخير لتقديم العطاءات هو 18 كانون ثان/يناير القادم، أي قبل أيام فقط من تغيير الإدارة الأمريكية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بدء عملية تقديم العطاءات في جفعات همتوس، قائلا إنها تعرض للخطر " استئناف مفاوضات هادفة فى نهاية المطاف " بسبب تقويض الثقة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان "يتعين على حكومة إسرائيل أن تظهر الرؤية والمسؤولية بدلا من ذلك وأن تلغي هذه القرارات السلبية". ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.

وربما تتسبب هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المؤيد القوي لحل الدولتين. وخلال ولايته، أبدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تأييدا قويا غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية.

ومن المقرر أن يزور بومبيو إسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تقارير أشارت إلى أن بومبيو سيقوم خلال زيارته بزيارة مستوطنة في الضفة الغربية، ليكون بذلك أول وزير خارجية أمريكي يقوم بذلك.

وقال المتحدث باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أيضا أن زيارة بومبيو لمستوطنة يهودية يجعل إدارة ترامب "شريكا رئيسيا في احتلال الأراضي الفلسطينية"

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي يأمل الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.