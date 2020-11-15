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مبتكر لقاح فايزر: عودة الحياة لطبيعتها بحلول الشتاء

10:46 م الأحد 15 نوفمبر 2020
مبتكر لقاح فايزر: عودة الحياة لطبيعتها بحلول الشتاء

لقاح فايزر

لندن - (أ ش أ):
قال مبتكر اللقاح الرائد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) إن إطلاق لقاح الشامل على مستوى العالم قد يساعد في إعادته إلى طبيعته بحلول الشتاء المقبل.
وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة (بيونتيك) التي أعلنت عن نتائج أولية واعدة للقاح ضد فيروس (كورونا) مع شركة (فايزر) الأمريكية -في تصريح إعلامي نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية اليوم الأحد- إن الشركة تهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل القادم، مع إحداث "تأثير أكبر" بحلول الصيف.
وأضاف أنه إذا تم تحقيق معدل تطعيم مرتفع بحلول الخريف - "وأنا واثق من أن هذا سيحدث، يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل".
جاءت تعليقات شاهين وسط دعوات حزب العمال لشركات التواصل الاجتماعي لمواجهة عقوبات مالية وجنائية إذا لم تقم بحزف المحتوى الخطير "المناهض للتطعيم" وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت.

هذا المحتوى من

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 شركة بيونتيك

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