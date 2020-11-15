مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة

الرياض - (د ب ا)

قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة.

وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر اليوم الأحد، أن الجماعة "ضالة، استباحوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر".

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا قالت فيه إن الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وهي جماعة منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب.