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التحالف الدولي يؤكد نجاح القوات العراقية في محاربة الإرهاب بالتعاون مع قواته

09:28 م الأحد 15 نوفمبر 2020
التحالف الدولي يؤكد نجاح القوات العراقية في محاربة الإرهاب بالتعاون مع قواته

واين ماروت

بغداد - (أ ش أ):
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي العقيد واين ماروتو أن القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب بالتعاون مع قوات التحالف، منوّهًا بالانتصارات التي حُققت على تنظيم "داعش" الإرهابي في مواقع صعبة من الناحية التضاريسية بالفترة الأخيرة.
وشدد المتحدث ماروتو - في تصريح نقلته "وكالة الأنباء العراقية الرسمية " اليوم على هزيمة عصابات "داعش" على الأرض العراقية, بعدما كانت تسيطر على مساحات كبيرة تصل إلى 110 آلاف كيلو متر مربع, وتفرض سيطرتها على ما يقارب ثمانية ملايين شخص، لافتًا النظر إلى أن مهمة التحالف الدولي هي مساعدة القوات العراقية في ملاحقة بقايا فلول "داعش" ومتابعة تحركاتهم إلى أن يصل العراق إلى مرحلة الاستقرار والازدهار.
وأوضح أن عدد القوات الأمريكية في العراق بحدود 3000 عسكري, وأن هذا الرقم يعتمد صعودًا ونزولًا على الظروف, مبيناً أن إعادة تموضع قوات التحالف الدولي في العراق سببه تسليم بعض القواعد للجانب العراقي نتيجة النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية، من خلال تنفيذ التحالف الدولي 37800 طلعة جوية على أوكار "داعش" في العراق خلال السنوات الست الماضية .

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واين ماروت بغداد قوات التحالف الدولي الأرهاب

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