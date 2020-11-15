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العراق والأمم المتحدة يبحثان ملفات الانتخابات المبكرة والنازحين

08:37 م الأحد 15 نوفمبر 2020
العراق والأمم المتحدة يبحثان ملفات الانتخابات المبكرة والنازحين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

بحث مكتب الأمم المتحدة بالعراق، مع الحكومة العراقية، اليوم الأحد ضمان المراقبة الدولية للانتخابات العامة البرلمانية المقبلة في العراق وملف النازحين.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر البيان أنه جرى بحث السبل الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو المقبل وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأوضح البيان أن الأجتماع ناقش كذلك "ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم".

مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية الأمم المتحدة العراق

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