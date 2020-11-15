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استقالة رئيس بيرو المؤقت بعد أقل من أسبوع على توليه السلطة

08:09 م الأحد 15 نوفمبر 2020
استقالة رئيس بيرو المؤقت بعد أقل من أسبوع على توليه السلطة

رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو

وكالات

أعلن رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو، اليوم الأحد، استقالته بعد مرور أقل من أسبوع على توليه السلطة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتأتي الاستقاله إثر مقتل اثنين وإصابة العشرات في احتجاجات طالبت برحيله.

وكان كونجرس بيرو، صوت الثلاثاء الماضي، لصالح استقالة سلفه مارتن فيزكارا، وشارك الآلاف من البيروفيين في مسيرة إلى وسط ليما للاحتجاج على عزل فيزكارا، وطالب كثيرون باستقالة ميرينو.

وبينما اتسمت المظاهرات بالسلمية إلى حد كبير، وقعت اشتباكات عنيفة في الشوارع بالقرب من الكونجرس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، والذين رد بعضهم بالحجارة. ولقي شابان حتفهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.

وتشهد بيرو حالة من الفوضى السياسية منذ أن عزل الكونجرس الرئيس مارتن بيزكارا يوم الاثنين بسبب مزاعم فساد. وتولى ميرينوالرئاسة، باعتباره رئيسًا للكونجرس، الثلاثاء الماضي، ليتولى إدارة شؤون البلاد ثالث رئيس في أقل من خمس سنوات.

رئيس بيرو مانويل ميرينو بيرو

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