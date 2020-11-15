أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجي ويجري فحوصات طبية

05:46 م الأحد 15 نوفمبر 2020
الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون أنهى البروتوكول العلاجي ويجري فحوصات طبية

عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد، ويجرى فحوصات طبية.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أنّ الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 28 أكتوبر الماضي نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي، قبل أن تعلن في 3 نوفمبر الجاري أنه يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن تدريجي.

هذا المحتوى من

عبد المجيد تبون الرئاسة الجزائرية فحوصات طبية الجزائر

الخبر التالى:

بعد إقراره ضمنيًا بالهزيمة.. ترامب يجدد رفضه الاعتراف بفوز بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أحد مطوري لقاح كورونا: الحياة ستعود إلى طبيعتها في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا