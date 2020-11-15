في ذكرى ضحايا الحربين العالميتين.. الأمير تشارلز يؤكد أهمية علاقات بلاده وألمانيا

برلين - (د ب أ)

وضع الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا الحروب والحكم الاستبدادي "نويه فاخه" في قلب العاصمة الألمانية برلين، وذلك بمناسبة يوم الحداد الشعبي في ألمانيا.

وشارك في هذه المراسم بعد ظهر اليوم الأحد كل من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وفولفجانج شويبله رئيس البرلمان، وراينر هازليوف رئيس مجلس الولايات ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور.

ويُعَدُّ نصب "نويه فاخه" منذ عام 1993، النصب المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لضحايا الحروب والحكم المستبد.

وكتب تشارلز على بطاقة وضعها على الإكليل عبارة: "للذكرى الخالدة لكل ضحايا الصراع والطغيان تشارلز"، وكان يرافق الأمير تشارلز، زوجته الدوقة كاميلا.

وكان شتاينماير وقرينته الكه بودنبندر قد استقبلا تشارلز وكاميلا في القصر الرئاسي بيلفو في وقت سابق من اليوم.

ووصل أمير ويلز وقرينته إلى برلين للمشاركة في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى ضحايا النازية والحربين العالميتين بمناسبة يوم الحداد الشعبي، وتتركز فعالية هذا العام على الصداقة البريطانية الألمانية.

وأكد الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أهمية علاقات بلاده مع ألمانيا.

وفي كلمته التي ألقاها في البرلمان الألماني في حفل التأبين المركزي بمناسبة يوم الحداد الشعبي لإحياء ذكرى ضحايا الحربين العالميتين والحكم النازي، قال تشارلز اليوم الأحد:" نحن معا قوة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الخير في العالم".

وأضاف أن البلدين يزودان معا بحزم عن القيم المشتركة كمدافعين عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء العالم.

وقد ألقى تشارلز خطابه بالألمانية والإنجليزية بالتبادل وذلك في لفتة للترابط مع خصوم الحرب السابقين، وتحدث عن أزمات وحروب في العالم وكذلك عن الصحة العالمية وتطوير الأمصال وذلك على خلفية الجائحة كما تطرق إلى قضايا النمو النظيف ومصادر الطاقة المتجددة وحماية الغابات والتنوع البيولوجي وحماية المناخ وكذلك في الدول النامية.

وقال تشارلز إن هذه الأزمات تدعونا لكي نتحرك معًا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد تشارلز بالألمانية: "نحن منخرطون للغاية في مستقبل كل بلد آخر بشكل يجعل مصالحنا الوطنية، حتى لو كانت مختلفة، دائمة التشابك مع بعضها بعضًا".

واستطرد قائلاً إن بلدينا من البلاد التى تحل المشاكل بالفطرة وتعمل معا لإيجاد حلول مبتكرة وعملية للتحديات التي نواجهها في العالم.