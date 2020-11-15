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الليبيات يطالبن بمشاركة لا تقل عن 30 بالمئة في المناصب القيادية

04:45 م الأحد 15 نوفمبر 2020
الليبيات يطالبن بمشاركة لا تقل عن 30 بالمئة في المناصب القيادية

مجلس النواب الليبي

تونس - (د ب أ):

طالبت النساء المشاركات في ملتقى الحوار الليبي، الذي تحتضنه تونس منذ الاثنين الماضي، بإشراك المرأة الليبية في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.

وأصدرت النساء المشاركات في الملتقى بيانا حمل توقيعهن وتضمن حزمة من المطالب من بينها المشاركة في المناصب القيادية على أن يراعى في ذلك احترام اختلاف انتماءاتهن الثقافية في المجتمع الليبي.

كما تضمنت المطالب مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضمان بأن تشغل أحد منصبي مساعدي رئيس الحكومة امرأة، وإعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة.

وشددت الموقعات على البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، على احترام الدولة الليبية لالتزاماتها الدولية والاتفاقات الموقعة عليها ذات الصلة باحترام وحماية حقوق المرأة ونبذ التمييز ضد النساء ولا سيما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات مع تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما طالب البيان بأن يراعي في تكوين حكومة الوحدة الوطنية التنوع السياسي والجغرافي والثقافي في البلاد مع ضمان تمثيل لا يقل عن 20 بالمئة للشباب في المناصب القيادية للحكومة.

وتحتضن تونس منذ الاثنين الماضي ملتقى الحوار الليبي بين الفرقاء الليبيين عبر وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة لتأمين الانتقال إلى المؤسسات الدائمة للحكم.

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