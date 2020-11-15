إسرائيل تمضي في خطط لبناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

تل أبيب - (د ب أ):

مضت إسرائيل اليوم الأحد في خطط لبناء وحدات استيطانية للإسرائيليين في منطقة شديدة الحساسية في القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس"، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم.

وأكدت منظمة "السلامة الآن" أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.

وتم نشر المناقصة للمرة الأولى في شباط/فبراير، ولكن منذ ذلك الحين تمت إضافة 180 وحدة ليصبح المجموع 1257 وحدة. وسيكون اليوم الأخير لتقديم العطاءات هو 18 يناير القادم، أي قبل أيام فقط من تغيير الإدارة الأمريكية.

وربما تتسبب هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المؤيد القوي لحل الدولتين. وخلال ولايته، أبدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تأييدا قويا غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية.

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي يأمل الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.