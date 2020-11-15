أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إسرائيل تمضي في خطط لبناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

01:24 م الأحد 15 نوفمبر 2020
إسرائيل تمضي في خطط لبناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

وحدات استيطانية بالقدس

تل أبيب - (د ب أ):

مضت إسرائيل اليوم الأحد في خطط لبناء وحدات استيطانية للإسرائيليين في منطقة شديدة الحساسية في القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس"، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم.

وأكدت منظمة "السلامة الآن" أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.

وتم نشر المناقصة للمرة الأولى في شباط/فبراير، ولكن منذ ذلك الحين تمت إضافة 180 وحدة ليصبح المجموع 1257 وحدة. وسيكون اليوم الأخير لتقديم العطاءات هو 18 يناير القادم، أي قبل أيام فقط من تغيير الإدارة الأمريكية.

وربما تتسبب هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المؤيد القوي لحل الدولتين. وخلال ولايته، أبدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تأييدا قويا غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية.

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي يأمل الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وحدات استيطانية إسرائيل القدس

الخبر التالى:

إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الخارجية المصرية" تدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس (بيان)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا