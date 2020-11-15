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استئناف حركة البواخر النيلية بين مصر والسودان بعد أشهر من التوقف

12:10 م الأحد 15 نوفمبر 2020
استئناف حركة البواخر النيلية بين مصر والسودان بعد أشهر من التوقف

احدى البواخر النيلية

القاهرة (مصراوي)

أعلنت هيئة وادي النيل للملاحه النهرية استئناف حركة البواخر النيلية للركاب والسياحة بين مينائي السد العالي وميناء وادي حلفا، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

ونقلت سونا عن خطاب من اللواء بحري مصطفي عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل، تأكيده للجهات ذات الصلة بميناء السد العالي استئناف رحلات البواخر النيلية للركاب والسياحه اعتبارا من يوم الخميس القادم 19 نوفمبر من ميناء السد العالي إلي وادي حلفا

يشار إلي أن رحلات البواخر بين حلفا وأسوان كانت توقفت منذ مارس الماضي لتداعيات جائحة الكورونا . هذا ومن المنتظر أن تستانف الرحلات بنظام وصول وقيام من ميناء وادي حلفا كل يوم جمعة أسبوعيا .

وأكد مدير مكتب الهيئة بوادي حلفا محمود عبد المتعال أن مكاتب الهيئة طرحت تذاكرها للجمهور والعملاء بحلفا والخرطوم بحري، بحسب الوكالة.

البواخر النيلية مصر السودان رحلات البواخر النيلية

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