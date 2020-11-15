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جبهة تحرير شعب تيجراي: أطلقنا صواريخ على إريتريا

11:24 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
جبهة تحرير شعب تيجراي: أطلقنا صواريخ على إريتريا

قوات موالية للحكومة الإثيوبية في طريقها لمواجهة ال

جوهانسبرج - (د ب ا):

أكد قائد جبهة تحرير شعب تيجراي لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجبهة وراء إطلاق صواريخ على إريتريا أمس السبت، وهو تصعيد كبير للصراع مع الحكومة الإثيوبية.

وقال ديبريتسيون جيبرمايكل رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي هاتفيا "الهدف كان المطار (في العاصمة الإريترية أسمرة) لأنهم يستخدمونه للهجوم على تيجراي".

وأضاف" نحن نقاتل قوات الدفاع الإريترية منذ بضعة أيام.. لذلك أسمرة هدف شرعي"، قائلا إن القوات الإثيوبية الإريترية تقاتل معا قوات تيجراي.

جبهة تحرير شعب تيجراي صواريخ إريتريا الحكومة الإثيوبية

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