جبهة تحرير شعب تيجراي: أطلقنا صواريخ على إريتريا

جوهانسبرج - (د ب ا):

أكد قائد جبهة تحرير شعب تيجراي لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجبهة وراء إطلاق صواريخ على إريتريا أمس السبت، وهو تصعيد كبير للصراع مع الحكومة الإثيوبية.

وقال ديبريتسيون جيبرمايكل رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي هاتفيا "الهدف كان المطار (في العاصمة الإريترية أسمرة) لأنهم يستخدمونه للهجوم على تيجراي".

وأضاف" نحن نقاتل قوات الدفاع الإريترية منذ بضعة أيام.. لذلك أسمرة هدف شرعي"، قائلا إن القوات الإثيوبية الإريترية تقاتل معا قوات تيجراي.