انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

كيشيناو - أ ش أ

انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، اليوم الأحد، بفتح 2004 مراكز للاقتراع في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم فتح 139 مركزا آخر للاقتراع في 26 دولة، من بينهم 17 مركزا في روسيا حيث يعمل غالبية العمال المهاجرين من مولدوفا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية مساء اليوم بعد ساعة من انتهاء التصويت.

واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا أكثر من 2600 مراقب للانتخابات من بينهم مراقبين من كومنولث الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراقبين من روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.

ويعمل أكثر من 6 آلاف ضابط شرطة على ضمان النظام خلال الانتخابات، ومراقبة الأوضاع خارج مراكز الاقتراع.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في مولدوفا في ظل الوضع الوبائي المتوتر، ولضمان اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا قامت السلطات في هذا الإطار بتوفير أقنعة الوجه ليتم منحها للناخبين، وتطهير جميع مراكز الاقتراع مع تأكيد ضرورة مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي بين الناخبين.

وأجرت مولدوفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر الجاري، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية حصل الرئيس الحالي إيجور دودون على نسبة 32.6 بالمائة من الأصوات بينما حصلت زعيمة حزب العمل والتضامن المعارض مايا ساندو على نسبة 36.1 بالمائة من الأصوات، وكان المرشحان واجها بعضهما البعض في انتخابات 2016 عندما كان دودون متقدما على ساندو بنسبة 4.2 نقطة مئوية في جولة الإعادة.