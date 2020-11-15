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الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية في نينوى

10:46 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية في نينوى

قوات الأمن العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيا خلال عملية أمنية في نينوى.

وقال جهاز الأمن -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "بناءً على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية؛ تمكنت أجهزة الأمن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيا متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".

وأضاف البيان "اعترف الإرهابيون بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني، وجرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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الأمن العراقي تفكيك خلية إرهابية جهاز الأمن الوطني العراقي

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