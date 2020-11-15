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"الخارجية المصرية" تدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس (بيان)

09:26 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
"الخارجية المصرية" تدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس (بيان)

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):
أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركارات الحدودي في المغرب.
وقال حافظ - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إنه فى ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث؛ فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية وأي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.
وأضاف أن مصر تؤكد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.

الخارجية المغرب الجزائر

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