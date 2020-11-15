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دول آسيا والمحيط الهادئ توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

07:27 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
دول آسيا والمحيط الهادئ توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

أرشيفية

هانوي - (د ب أ):
بعد ثماني سنوات من المفاوضات، وقعت دول آسيا والمحيط الهادئ أخيرا اليوم الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم خلال قمة افتراضية استضافتها هانوي ، حسبما أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك.

وقال فوك في قمة الآسيان اليوم "إنني سعيد للغاية، بعد ثماني سنوات من المفاوضات المليئة بالصعوبات، أنهينا اليوم المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (أر سي إي بي ) ووقعنا عليها رسميا خلال قمة الآسيان السابعة والثلاثين".

وتغطي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2.2 مليار شخص و 29 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم 10 دول أعضاء في الآسيان هي- فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي - إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

دول آسيا دول المحيط الهادئ اتفاقية للتجارة الحرة نجوين شوان فوك

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