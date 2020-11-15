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سفينة إنسانية تنقل 255 مهاجرا من عرض البحر إلى جزيرة صقلية الإيطالية

06:36 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
سفينة إنسانية تنقل 255 مهاجرا من عرض البحر إلى جزيرة صقلية الإيطالية

أرشيفية

روما - (أ ش أ):
وصلت السفينة الإنسانية الإسبانية (أوبن آرمز) إلى جزيرة صقلية الإيطالية، حيث سلمت السلطات 255 مهاجرا أنقذتهم الأسبوع الماضي في البحر، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية على تويتر.
وأوضحت المنظمة الإنسانية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأحد - أن 184 راشدا و71 قاصرا دون مرافقين، ينحدرون من 20 دولة إفريقية، نقلوا إلى سفينتين إيطاليتين، حيث سيخضعون لحجر صحي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأنقذت سفينة (أوبن آرمز) هؤلاء المهاجرين من قوارب منكوبة في البحر، يومي الثلاثاء والأربعاء، مع ذلك لقي خمسة مهاجرين آخرين على الأقل مصرعهم عندما انقلب مركبهم المكتظ قبالة سواحل ليبيا، وفق المنظمة.
وتوفي رضيع يبلغ ستة أشهر رغم جهود الفريق الطبي على ظهر السفينة الإنسانية.
وسجل هذا العام ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا في قوارب غير صالحة للإبحار ينطلق أغلبها من ليبيا وتونس.
ووصل ما يقرب من 16 ألف شخص إلى جزر الكناري، بعد أن اجتازوا المحيط الأطلسي، في رحلة محفوفة بالمخاطر، من إفريقيا، هذا العام، أي أكثر من عشرة أضعاف العدد الإجمالي للعام الماضي، بما في ذلك 2213 في نهاية الأسبوع الماضي.
ويدفع تفاقم المصاعب الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا عددا أكبر من الناس إلى البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى، لكن تشديد الإجراءات الأمنية في البحر المتوسط يعني أن المزيد من المهاجرين يحاولون عبور المحيط الأطلسي، وأن كثيرين منهم يهلكون خلال الرحلة.

هذا المحتوى من

سفينة إنسانية صقلية مهاجرين غير شرعيين حجر صحي فيروس كورونا

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