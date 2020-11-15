السودان: 25 ألف لاجئ إثيوبي في ولايتي كسلا والقضارف

السودان - (أ ش أ)

ارتفع عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا (شرق السودان) حتى يوم السبت، جراء الحرب الدائرة في اقليم التجراي، إلى 24 ألفًا و944 لاجئا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن معتمد اللاجئين عبدالله سليمان، ومساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان يان هينس مان، عقدا اجتماعا مع المسئولين في وزارة الصحة بالقضارف، تم خلاله بحث الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإعانة اللاجئين، والخطوات المطلوبة لمواجهة الزيادة المضطردة في أعدادهم.

وقال مساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان، إن الأولوية القصوى حاليا هى توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة عن الحدود.

وأضاف أن المفوضية تعكف الآن على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة.

من جانبه، ناشد معتمد اللاجئين، المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في اقليم التجراي، لافتا إلى أن الأوضاع تتفاقم بشكل مستمر، مما يستدعي تضافر الجهود لاحتوائها.