إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا غدًا
تشيسيناو - (د ب أ)
سوف تحسم الجولة الثانية والأخيرة للانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا، غدًا الأحد من هو رئيس البلاد المقبل.
وكانت الجولة الأولى قبل أسبوعين أسفرت عن تفوق مفاجئ للمعارضة المولدوفية مايا ساندو المتحدية للرئيس الحالي إيجور دودون والموالية للغرب.
كانت استطلاعات الرأي أظهرت قبل الانتخابات تفوق الرئيس الموالي لروسيا.
يذكر أن دودون وساندو خاضا الانتخابات السابقة قبل أربعة أعوام أيضا ضد بعضهما البعض ، وفي ذلك الوقت حسم الصراع الانتخابي أيضا في جولة إعادة.
وجهت الدعوة إلى حوالي 2ر3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت السلطات إن هناك أكثر من 1300 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم السبت وحده.
وتنقسم الجمهورية السوفيتية السابقة على نفسها بين مؤيدي التقارب مع الاتحاد الأوروبي والراغبين في الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا.
تعتبر مولدوفا أفقر دولة في أوروبا وتقع بين أوكرانيا ورومانيا.
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