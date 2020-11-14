ارتفاع حصيلة قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 53 شخصًا

مانيلا - (د ب أ)

قالت الشرطة الفلبينية ومسؤولو مكافحة الكوارث، اليوم السبت، إن 53 شخصًا لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الإعصار فامكو في الفلبين.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتبار 22 شخصًا في عداد المفقودين.

ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها "غير مسبوقة" في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن فامكو في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

وقال حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا، إن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.

وصرح مامبا لإذاعة "دي زد ام ام" في مانيلا: "هذا غير مسبوق، إنها أول مرة نتعرض لهذا النوع من الفيضان"، مطالبا بإنقاذ المواطنين العالقين فوق أسطح منازلهم.

وأضاف "رجال الإنقاذ يعانون من الارهاق الشديد بالفعل.. لقد تحول إقليمنا إلى محيط من مياه الفيضانات الموحلة".

وطمأن الرئيس رودريجو دوتيرتي، السكان المتضررين من الفيضانات بأن المساعدات في طريقها إليهم، حيث أرسل الجيش وخفر السواحل والشرطة ووحدات حكومية أخرى مزيدا من الفرق والمروحيات والقوارب إليهم.

وأضاف أنه شكل فريقي عمل، للإسراع بإرسال مساعدات الإغاثة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث.

وتابع: "فقط انتظروا وقتا أكثر قليلا. فقط دقائق" في خطابه الذي تم بثه تلفزيونيا وأضاف "أعرف أنكم تحتاجون مساعدات وأعرف إنكم تتوقعون وصولها قريبا إلى منطقتكم" مضيفًا: "سنتخطى هذا".

يشار إلى الفلبين تتعرض سنويًا لنحو 20 إعصارًا مداريًا في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

وفي فيتنام، تستعد السلطات لوصول فامكو لساحل البلاد صباح الأحد، وتبنت خططا لإجلاء 460 ألف مقيم في ست مقاطعات بوسط البلاد.

وبحلول بعد ظهر اليوم، أجلت مقاطعة كوانج نام 235 ألف شخص، حسبما قال رئيس اللجنة الشعبية لكوانج نام، لو تشي ثانه.

وقالت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات في أربع مقاطعات أخرى هي كوانج بينه وكوانج تشي وتو ثين هيو ودا نانج، أجلت 115 ألف مقيم إلى مناطق أكثر أمانا.

وقالت اللجنة إن المسؤولين المحليين أبلغوا أكثر من 266 ألف صياد يعملون على متن 56 ألف قارب صيد بالبحث عن مأوى، وحشدوا أكثر من 300 ألف شخص لأنشطة الإنقاذ.