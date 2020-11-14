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محافظ القليوبية: 1.1 مليار جنيه قيمة مقدم التصالح على مخالفات البناء

08:42 م السبت 14 نوفمبر 2020
محافظ القليوبية: 1.1 مليار جنيه قيمة مقدم التصالح على مخالفات البناء

محافظ قنا عبدالحميد الهجان

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية، اليوم بلغ 265 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين حتى الآن 201043 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و131 مليون جنيه قيمة التصالح.

عبدالحميد الهجان مخالفات البناء القليوبية

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