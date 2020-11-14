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النمسا تفرض إغلاقا ثانيا بسبب كورونا

06:59 م السبت 14 نوفمبر 2020
النمسا تفرض إغلاقا ثانيا بسبب كورونا

المستشار النمساوي زباستيان كورتس

فيينا - (د ب أ)
أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أن بلاده ستخضع لإغلاق جديد بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى مطلع ديسمبر.

وستغلق الحكومة المدارس والمتاجر والشركات الخدمية وستفرض حظرا للتجوال.

وقال كورتس، إن إغلاقا ثانيا هو الأداة الوحيدة الناجحة المعروفة، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لخفض عدد الإصابات وتجنب أن يُثقل كاهل نظام المستشفيات بالأعباء.

وأعرب كورتس عن أمله في أن يتم تخفيف الإجراءات قبل حلول العطلة الرئيسية في أواخر ديسمبر.

زباستيان كورتس النمسا فيروس كورونا

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