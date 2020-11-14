أنصار ترامب يحتشدون أمام البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة

وكالات

فرضت قوات الأمن الأمريكية، إجراءات مشددة مساء اليوم السبت في محيط البيت الأبيض، تزامنًا مع مظاهرة لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت "العربية".

وتجمع الآلاف من أنصار الرئيس ترامب، احتجاجًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها المرشح الجمهوري، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت النتيجة فوز بايدن بعدما تخطى ترامب في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي وحصد أكثر من ٢٧٠ صوتًا وهو العدد المطلوب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويرفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بالهزيمة معلنًا عن أنه سيتخذ إجراءات قانونية كبيرة ضد بايدن.