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أنصار ترامب يحتشدون أمام البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة

06:38 م السبت 14 نوفمبر 2020
أنصار ترامب يحتشدون أمام البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة

ترامب و أنصاره

وكالات

فرضت قوات الأمن الأمريكية، إجراءات مشددة مساء اليوم السبت في محيط البيت الأبيض، تزامنًا مع مظاهرة لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت "العربية".
وتجمع الآلاف من أنصار الرئيس ترامب، احتجاجًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها المرشح الجمهوري، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأعلنت النتيجة فوز بايدن بعدما تخطى ترامب في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي وحصد أكثر من ٢٧٠ صوتًا وهو العدد المطلوب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويرفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بالهزيمة معلنًا عن أنه سيتخذ إجراءات قانونية كبيرة ضد بايدن.

البيت الأبيض قوات الأمن الأمريكية أمريكا ترامب

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