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إصابة وزيرة المالية السودانية بفيروس كورونا

05:59 م السبت 14 نوفمبر 2020
إصابة وزيرة المالية السودانية بفيروس كورونا

هبة محمد علي وزيرة المالية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إصابة وزيرة المالية المُكلفة الدكتورة هبة محمد علي بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، أن وزيرة المالية المُكلفة خضعت للعزل الطبي في منزلها، بعد ظهور نتيجة إيجابية فحص "كوفيد - 19" اليوم، معربة عن تمنياتها بشفائها التام.
وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت الأسبوع الماضي، إصابة وزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم، بفيروس "كورونا"، وخضوعه للعزل الصحي.

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