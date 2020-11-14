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دول آسيا والمحيط الهادئ بصدد التوقيع على أكبر اتفاقية تجارية في العالم

05:51 م السبت 14 نوفمبر 2020
دول آسيا والمحيط الهادئ بصدد التوقيع على أكبر اتفاقية تجارية في العالم

رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك

هانوي - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، إنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادئ، غدًا الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.
ووضح فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" اليوم السبت، أن توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة غدا هو إجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة.
وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2ر2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الإنترنت غدًا الأحد في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.
وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي - إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التى تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.

اتفاقيات تجارية فيتنام اسيا المحيط الهادئ

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