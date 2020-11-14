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تركيا تعلن القبض على 19 داعشيا في إسطنبول

05:27 م السبت 14 نوفمبر 2020
تركيا تعلن القبض على 19 داعشيا في إسطنبول

قوات الأمن التركي

اسطنبول - (د ب أ)

نفذت قوات الأمن التركي، اليوم السبت، عملية أمنية في ولاية إسطنبول، أسفرت عن اعتقال 19 أجنبيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حسبما ذكرت وكالة أنباء تركيا.

وذكر مصدر أمني أن "فرق شعبة مكافحة الإرهاب وبإسناد من القوات الخاصة، نفذت عملية لإلقاء القبض على أجانب دخلوا تركيا بطرق غير قانونية بعد مكوثهم لفترة في العراق وسورية يحاربون بصفوف التنظيم الإرهابي".

وأضاف المصدر الأمني أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في 9 مناطق بإسطنبول، أسفرت عن اعتقال 19 عنصر من داعش الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية تركية أمس الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص في ولاية مطلة على البحر الأسود، للاشتباه في أن لهم صلات بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المصادر قولها إن فرق مكافحة الإرهاب المحلية بولاية سامسون شنت، عمليات متزامنة لاعتقال 11 عراقيًا.

قوات الأمن التركية تركيا اسطنبول الإرهاب تنظيم داعش

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