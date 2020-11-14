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الصحراويون يعلنون التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب

03:36 م السبت 14 نوفمبر 2020
الصحراويون يعلنون التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب

الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي

(وكالات):

أعلن الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي رسميا التخلي نهائيا، بمرسوم رئاسي، عن الالتزام بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب الصادر سنة 1991.

جاء قرار إبراهيم غالي بمرسوم رئاسي حسب بيان الرئاسة الصحراوية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الصحراوية على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أن المملكة المغربية "خرقت اتفاق وقف إطلاق النار .. أمام ثغرة الكركرات".

وتابع البيان أن الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي "أصدر مرسوما رئاسيا، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا". ودعا البيان إلى"إتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب".

إبراهيم غالي اتفاق وقف إطلاق النار المغرب الصحراويون جبهة البوليساريو

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