الأردن يؤكد وقوفه الكامل مع المغرب في خطواته لإعادة الأمن بمنطقة الكركرات

عمّان - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، وقوف المملكة الكامل مع المملكة المغربية في "كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، دعمها للخطوات التي أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.

ودان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار.

وشدد الفايز على "موقف الاْردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية".

وكانت اشتباكات وقعت أمس الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال، تطالب بالسيادة على المنطقة.