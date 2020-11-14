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أذربيجان: تنفيذ أول عملية لتبادل جثث قتلى "قره باغ" مع أرمنيا

10:52 ص السبت 14 نوفمبر 2020
أذربيجان: تنفيذ أول عملية لتبادل جثث قتلى "قره باغ" مع أرمنيا

علم أذربيجان

باكو - أ ش أ

أعلنت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمني جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قتلوا خلال المعارك في محيط مدينة (شوشا) الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها.. لافتة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ.

وأشارت إلى أن العملية نفذت بناء على البند الثامن في الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية في قره باغ الذي صدر مؤخرا عن رئيسي أذربيجان إلهام علييف وروسيا فلاديمير بوتين ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسيا في 9 نوفمبر الجاري اتّفاقا لوقف إطلاق النار في منطقة قره باغ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

هذا المحتوى من

أذربيجان قره باغ أرمنيا

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