شكري يتابع مع نظيريه الجزائري والمغربي تطورات الوضع في الكركرات

القاهرة - (د ب أ):

تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاتصالات مع كل من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية صبرى بوقادوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقى بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، وذلك فى إطار متابعة تطورات الأوضاع فى منطقة الكركرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "مصر مستمرة فى متابعة مستجدات الموقف عن قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أى توتر".

وكانت اشتباكات وقعت أمس الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال، تطالب بالسيادة على المنطقة.