إصابة حاكم ولاية نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا
واشنطن- (أ ش أ):
أعلن حاكم ولاية نيفادا الأمريكية ستيف سيسولاك إصابته بفيروس كورونا .
وقال سيسولاك - في تغريدة أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إنه لم يكن يعاني من أي أعراض وإن ثبوت إصابته جاء خلال كشف روتيني (سريع).
وبعد ظهور النتيجة الإيجابية، خضع سيسولاك لاختبار جزيئي ( PCR) ما زال في انتظار نتيجته.
وحث سيسولاك سكان نيفادا على البقاء في منازلهم بقدر الإمكان، لتفادي التقاط العدوى المتزايدة بشكل كبير.
وحاكم ولاية نيفادا هو ثالث شخص في مكتبه تتم إصابته بالفيروس منذ أوائل أكتوبر.
ويأتي إعلان سيسولاك في اليوم الذي أبلغت فيه ولاية نيفادا عن 1857 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، وهو أعلى إجمالي في يوم واحد منذ بداية الوباء.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110095
عدد المصابين
-
100760
عدد المتعافين
-
6417
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
53021123
عدد المصابين
-
36939272
عدد المتعافين
-
1297804
عدد الوفيات
إعلان